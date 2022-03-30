Компания Xiaomi анонсировала на международном рынке смартфоны Note 11S 5G и Note 11 Pro+ 5G на аппаратной платформе MediaTek. Оба устройства работают под управлением операционной системы Android 11 с фирменным пользовательским интерфейсом MIUI.

Модель Redmi Note 11S 5G несёт на борту чип Dimensity 810 с восемью ядрами с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 4 и 6 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 64 и 128 Гбайт.

Дисплей имеет размер 6,6 дюйма по диагонали и обладает разрешением Full HD+ (1080 × 2400 точек). Спереди установлена 13-мегапиксельная камера, а тройная тыльная камера объединяет блоки на 50, 8 и 2 млн пикселей.

Смартфон Redmi Note 11 Pro+ 5G, в свою очередь, располагает восьмиядерным процессором Dimensity 920 с частотой до 2,5 ГГц. Оснащение включает 6 или 8 Гбайт оперативной памяти, а также флеш-модуль ёмкостью 128 или 256 Гбайт.

Этот аппарат оборудован 6,67-дюймовым экраном с разрешением 1080 × 2400 точек и частотой обновления 120 Гц. Селфи-камера способна формировать 16-мегапиксельные изображения. Тыльная камера имеет конфигурацию 108 + 8 + 2 млн пикселей.

Цена смартфонов Note 11S 5G и Note 11 Pro+ 5G начинается с 250 и 370 долларов США соответственно.