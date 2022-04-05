В МТС начались продажи смартфона Huawei nova 9 SE

В сети салонов и интернет-магазине МТС начались продажи смартфона Huawei nova 9 SE. Первые покупатели могут приобрести новинку со скидкой до 160 рублей, а также вместе с беспроводными наушниками всего за 10 копеек.

Смартфон Huawei nova 9 SE получил большой безрамочный Full HD+ экран с диагональю 6,78 дюйма и разрешением 2388x1080 пикселей. Повышенная частота обновления 90 Гц делает анимацию изображения при скроллинге более плавной. Поддержка широкой цветовой гаммы P3 обеспечивает яркие впечатления от просмотра изображений и видео.

Новинка оснащена мощной квадрокамерой с разрешением основного сенсора 108 Мп. Увеличенный сенсор и передовая технология обработки изображений позволяет создавать снимки с высокой детализацией как днем, так и ночью. В число фотомодулей входят широкоугольная камера на 8 Мп с углом обзора 112° и пара дополнительных датчиков на 2 Мп каждый: для макросъемки с фокусного расстояния до 4 см и для измерения глубины резкости.

Фронтальная камера на 16 Мп поддерживает функцию AI Beauty, которая сглаживает текстуру кожи и подчеркивает индивидуальную красоту лица при создании селфи.

Huawei nova 9 SE работает при поддержке передовой графеновой системы теплооотвода с многоуровневой архитектурой. Она способна быстро распознавать и охлаждать перегретые области, чтобы можно было долго смотреть сериалы или играть в игры, не опасаясь перегрева и падения быстродействия.

Длительное время автономной работы Huawei nova 9 SE обеспечивает аккумулятор емкостью 4000 мАч. Зарядить смартфон за считанные минуты позволяет система быстрой зарядки SuperCharge мощностью 66 Вт. С ее помощью устройство способно заряжаться на 60% всего за 15 минут, а на 100% – за 36 минут.

По 17 апреля смартфон Huawei nova 9 SE с 8/128 ГБ памяти можно приобрести со скидкой 160 рублей. Акционная цена на новинку составит 1099 рублей. Кроме того, смартфон можно оформить в рассрочку на 7 или 12 месяцев без первого платежа. В зависимости от выбранного периода ежемесячный платеж составит 199 или 118 рублей соответственно.

А по 10 апреля при покупке новинки можно будет дополнительно приобрести приятный бонус – беспроводные наушники Huawei Freebuds 4i всего за 10 копеек.