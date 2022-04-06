За I квартал хакеры похитили $1,22 миллиарда с криптовалютных платформ

Компания Immunefi, которая специализируется на кибербезопасности криптовалютных платформ, сообщила, что с начала 2022 года инвесторы цифровых активов потеряли из-за хакеров более $1,22 млрд, и это почти в 8 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда были украдены $154 млн.

В 99 % случаев кражи цифровых активов были связаны с эксплуатацией уязвимостей — этот сценарий сработал с платформами Wormhole и Ronin. И к подобному положению вещей следует привыкать, говорят эксперты. Есть вероятность, что в перспективе число подобных инцидентов только увеличится. Хакеры продолжат работать по сектору децентрализованных финансов (DeFi), поскольку объём этого рынка растёт, и атаки оказываются всё более и более прибыльными.

Объём средств в DeFi (децентрализованные финансы) за последний год утроился. По данным агрегатора Defi Lama, общая сумма заблокированных в смарт-контрактах активов выросла с $80 до $227,84 млрд. С безумным ростом популярности невзаимозаменяемых токенов (NFT) подорожали комиссии в сети Ethereum, поэтому его место пытаются занять альтернативные блокчейны первого уровня вроде Solana, Avalanche, Polygon, Algorand, Polkadot и Cardano — все они предлагают невысокие комиссии для NFT- и DeFi-проектов. Проблема в том, что число исследователей и аудиторов безопасности катастрофически не поспевает за инновациями: в сегмент DeFi приходит множество талантливых программистов — добросовестных и не очень.

Самым слабым местом оказались сервисы-мосты, предлагающие перевод средств между блокчейнами. Услуга становится все более популярной, поскольку криптоинвесторы стремятся диверсифицировать свои вложения, то есть распределить их между сетями. Львиную долю потерь в криптосекторе составили инциденты со взломом мостов Wormhole и Ronin, где суммы убытков составили $325 и $626 млн соответственно. Примечательно, что обе платформы решили компенсировать пострадавшим похищенное: в Ronin заявили, что собираются вернуть все средства, а инвесторы Wormhole уже получили возмещение. В этой связи эксперты предсказывают, что таких сервисов будет появляться всё меньше, а наибольшее доверие из них будут вызывать те, что располагают достаточным объёмами средств для выплаты компенсаций.