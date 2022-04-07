Honor анонсировал смартфон Magic4 Lite 5G

Бренд Honor анонсировал смартфон среднего уровня Magic4 Lite 5G, функционирующий под управлением операционной системы Android 11 с фирменной пользовательской надстройкой Magic UI 4.2.

Экран размером 6,81 дюйма по диагонали обладает разрешением Full HD+ (1080 × 2388 точек) и частотой обновления 120 Гц. Спереди установлена 16-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2,5, а сканер отпечатков пальцев располагается в боковой части.

Тыльная камера имеет трёхкомпонентное исполнение. Это 48-мегапиксельный основной блок, 2-мегапиксельный модуль для получения информации о глубине сцены и 2-мегапиксельный сенсор для макросъёмки.

Применён процессор Qualcomm Snapdragon 695: он содержит восемь вычислительных ядер Kryo 660 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель Adreno 619 и сотовый модем Snapdragon X51 5G.

Смартфон несёт на борту 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4800 мА·ч с поддержкой 66-ваттной зарядки. Цена пока не называется.