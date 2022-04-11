Создан бесплатный сервис по переносу YouTube-каналов в соцсеть «ВКонтакте»

В России запустили бесплатный сервис по переносу YouTube-каналов в социальную сеть «ВКонтакте», получивший название VKVideo Transfer. Об этом сообщается на странице команды разработчиков программного обеспечения Juice Development в соцсети «ВКонтакте».

«Разработали сервис, с помощью которого блогеры могут удобно скопировать свой YouTube-канал на платформу “ВКонтакте”. Несколько простых шагов и сервис разместит все нужные видеоролики в сообществе “ВКонтакте” или на личной странице», — сообщили разработчики.

Сервис VK Video Transfer разработан на платформе VK Mini Apps. Для того, чтобы перенести YouTube-каналы в соцсеть «ВКонтакте», необходимо открыть приложение по ссылке: vk.com/vktransfer, скопировать URL канала, вставить его в поле «Ссылка на YouTube-канал» в приложении и далее следовать инструкциям, размещённым по этому адресу.

Следует отметить, что перенос канала третьими лицам исключается — необходимо будет подтвердить то, что пользователь является владельцем канала, из которого будут скопированы видеоролики, с помощью уникального кода, генерируемого приложением.