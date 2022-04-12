Представлен смартфон Moto G52

Компания Motorola официально представила смартфон среднего уровня Moto G52. В ближайшее время аппарат, функционирующий под управлением операционной системы Android 12, поступит в продажу на европейском рынке.

Новинка наделена дисплеем размером 6,6 дюйма по диагонали. Применена панель формата Full HD+ с разрешением 1080 × 2400 точек и частотой обновления 90 Гц. В небольшом отверстии по центру в верхней части экрана располагается 16-мегапиксельная селфи-камера.

Тыльная камера имеет трёхмодульную конфигурацию. Это 50-мегапиксельный основной сенсор, 8-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой и датчик для сбора информации о глубине сцены.

Установлен процессор Snapdragon 680 разработки Qualcomm. Этот чип содержит восемь вычислительных ядер Kryo 265 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графический ускоритель Adreno 610 и модем Snapdragon X11 LTE. Связь 5G не поддерживается.

Смартфон несёт на борту 4/6 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128/256 Гбайт и аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 30-ваттной зарядки. Говорится о защите от влаги и пыли по стандарту IP52.

Приобрести новинку можно будет по ориентировочной цене от 250 евро.