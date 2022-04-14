Представлена первая в мире платёжная карта с криптовалютой в качестве залога

Управляющая цифровыми активами компания Nexo заявила о сотрудничестве с глобальной платёжной компанией Mastercard. В результате этого сотрудничества будет выпущена первая в мире платёжная карта с криптоподдержкой.

На начальном этапе такие платёжные криптокарты будут доступны в некоторых европейских странах. MasterCard обеспечивает платёжную инфраструктуру для использования подобных карт. Владелец карты получит право задействовать принадлежащие ему криптоактивы в качестве залога и тратить до 90% фиатной стоимости своих криптоактивов. При объёме операций по Nexo Card до €20 000 евро в месяц комиссии с держателя не взимаются.

Кроме того, все транзакции приносят владельцу карты кешбек в биткойнах или токенах NEXO в размере 2%, что также может быть очень привлекательным для держателей средств в криптовалюте.

Карту можно будет привязать к Apple Pay и Google Pay, а также использовать ею более чем в 92 млн точках с поддержкой Mastercard по всему миру.