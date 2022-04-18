В МТС по сниженным ценам предлагается ряд гаджетов Apple

В сети салонов и интернет-магазине МТС по сниженным ценам предлагается ряд гаджетов Apple. Максимальная выгода в рассрочку составит до 330 рублей. По сниженной цене можно приобрести беспроводные наушники AirPods 2, а также смарт-часы Watch Series 5 и Watch Series 6.

Apple Watch — стильный и многофункциональный гаджет, который существенно поможет в повседневных делах и располагает множеством инструментов для отслеживания показателей здоровья и физической активности. Покажет входящие сообщения, напомнит о распорядке дня и других важных событиях.

Беспроводные наушники AirPods длительное время работают без подзарядки — как в режиме прослушивания аудио, так и в режиме разговора. Они позволяют активировать Siri с помощью голоса, легко подключаются к устройствам, моментально готовы к работе и обеспечивают качественный звук. AirPods настраиваются в одно касание и взаимодействуют как с iPhone, так и с Apple Watch, iPad, Mac или Apple TV.

Популярные гаджеты с выгодой доступны для всех при покупке единым платежом, а действующие и новые абоненты МТС могут приобрести их и в рассрочку.

Подробнее о ценах на ряд гаджетов Apple, действующих в рамках акции «Время покупать», смотрите здесь.