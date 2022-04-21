Представлен смартфон Xiaomi Civi 1S

Китайская компания Xiaomi анонсировала смартфон среднего уровня Civi 1S под управлением операционной системы Android 12 с фирменным пользовательским интерфейсом MIUI 13.

Применён процессор Snapdragon 778G Plus. Чип объединяет восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,5 ГГц, графический ускоритель Adreno 642L и модем Snapdragon X53 5G. Дисплей с диагональю 6,55 дюйма обладает разрешением Full HD+ (1080 × 2400 точек), частотой обновления 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 240 Гц, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision. Защиту от повреждений обеспечивает прочное стекло Corning Gorilla Glass 5.

Объём оперативной памяти в зависимости от модификации составляет 8 или 12 Гбайт. Вместимость флеш-накопителя — 128 или 256 Гбайт. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой 55-ваттной зарядки. Во фронтальной части установлена 32-мегапиксельная камера. Сзади находится тройная камера с 64-мегапиксельным основным сенсором, 8-мегапиксельным блоком с широкоугольной оптикой и 2-мегапиксельным датчиком для макросъёмки.

Есть экранный сканер отпечатков пальцев, стереофонические динамики, контроллеры Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.2, порт USB Type-C и чип NFC. Цена начинается с 355 долларов США.