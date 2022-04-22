Мировая доля Android-устройств сократилась на 8 % за 4 года

Несмотря на то, что Android остаётся доминирующей мобильной ОС, её популярность, хотя и медленно, но снижается: за неполные 4 года платформа от Google потеряла 8 % на мировом рынке мобильных устройств, а Apple iOS, напротив, добавила в свою копилку 6 процентных пунктов. Таковы результаты исследования, проведённого StockApps.

По информации StockApps, в июле 2018 года Android доминировала на мировом рынке мобильных ОС с долей 77,32 %, однако к январю 2022 года этот показатель сократился до 69,74 %. За это же время мировая доля iOS выросла с 19,4 % до 25,49 %, то есть получила дополнительные 6 процентных пунктов.

О причинах такой динамики можно только догадываться, но не исключено, что они связаны с попытками Apple расширять свою продуктовую линейку, охватывая более широкую аудиторию такими предложениями как iPhone SE и iPad начального уровня. Хотя этого, очевидно, недостаточно для победы над Android. ОС от Google же стала лидером за счёт того, что разработчик сделал доступным её исходный код. В то время как iOS ставится только на гаджеты от Apple, под Android работает несравнимо большее число устройств, не только смартфоны и планшеты. И, конечно, важным фактором является цена продукции с Android.

Интересно и региональное распределение мобильных ОС. В Африке доли устройств под iOS и Android на мобильном рынке соотносятся как 14 % и 84 %. В Европе соотношение уже 30 % против 69,32 %. В Азии — 18 % и 81 %, а в Южной Америке — 10 % и 90 %. А вот в Северной Америке и Океании соотношение принципиально иное: 54 % у iOS и только 45 % у Android.