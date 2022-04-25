Из App Store удалят приложения, которые давно не обновлялись

компания Apple будет удалять из своего магазина цифрового контента App Store приложения, которые не обновлялись «в течение значительного промежутка времени». Соответствующее уведомление на этой неделе было разослано разработчикам, которые получили 30 дней на то, чтобы обновить свои продукты.

«Вы можете сохранить это приложение доступным для новых пользователей, чтобы они могли найти и загрузить его из App Store, предоставив обновление для продукта в течение 30 дней. Если обновление не будет предоставлено в течение 30 дней, приложение будет удалено из магазина», — говорится в сообщении Apple, которое получили разработчики некоторых программ для iOS. В уведомлении также сказано, что приложения будут удаляться только из App Store, но эта мера не затронет продукты, которые уже скачаны и установлены на пользовательские устройства.

Согласно имеющимся данным, уведомление Apple получили разработчики приложений, которые не обновлялись несколько лет, но всё ещё доступны в App Store. Эту информацию подтвердила компания Protopop Games, чья игра Motivoto не получала апдейты с марта 2019 года. Аналогичное уведомление получил создатель клавиатуры FlickType для Apple Watch, которая ориентирована на слабовидящих людей.

На странице поддержки Apple сказано, что компания непрерывно оценивает приложения на предмет корректной работы и соответствия рекомендациям платформы. В случае выявления каких-либо несоответствий приложения удаляются из App Store. Это сообщение не содержит даты публикации, поэтому трудно сказать, когда именно оно появилось. О намерении удалять из App Store приложения, которые дано не обновлялись, Apple говорила ещё в 2016 году.