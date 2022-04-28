В МТС начались продажи четырех новых моделей смартфонов Xiaomi

В МТС начались продажи четырех новых моделей смартфонов. Новинки получили отличные характеристики: камеру на 108 Мп, экран с частотой обновления 120 Гц и аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт.

Для приобретения стали доступны модели POCO X4 PRO, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro 5G и Redmi 10C с NFC.

POCO X4 PRO – это отлично сбалансированный смартфон, который позволяет получать отличные фото, смотреть любимые фильмы и сериалы в хорошем качестве и пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом, в том числе – 5G. Создавать высокодетализированные снимки в нем помогает мощная тройная камера с основным сенсором на 108 Мп. Наслаждаться просмотром видео позволяет большой яркий 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400x1080 точек и частотой обновления 120 Гц.

Модель POCO X4 PRO 8/256 ГБ в рамках акции «Для всех» можно приобрести за 1299 рублей. При покупке в рассрочку на 7 месяцев ежемесячный платеж составит 223 рубля, а на год – 127 рублей.

Смартфоны линейки Redmi Note 11 Pro объединяет наличие 6,67-дюймового экрана с частотой 120 Гц, стереодинамиков и камеры с основным объективом на 108 Мп, которая отлично снимает, как днём, так и ночью. Устройства также способны заряжаться очень быстро: Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro 5G поддерживают быструю зарядку мощностью 67 Вт. Обе модели снабжены модулями NFC для бесконтактных платежей и ИК-портами для управления бытовой техникой.

Смартфон Redmi Note 11 Pro 8/128 ГБ по акции «Для всех» можно приобрести за 1099 рублей. Для абонентов МТС при покупке в рассрочку на 7 месяцев ежемесячный платеж составит 188 рублей, а на год – 107 рублей.

Redmi Note 11 Pro 5G 8/128 ГБ для всех желающих доступен за 1199 рублей. В рассрочку на 7 месяцев абоненты МТС его могут оформить с ежемесячным платежом 206 рублей, а на год – за 117 рублей в месяц.

Redmi 10C с NFC – новый доступный смартфон начального уровня, способный на многое. Его владелец сможет с удовольствием пользоваться большим 6,71-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, двойной камерой с основным модулем на 50 Мп и мощным качественным звуком. Длительное время автономной работы в нем обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Redmi 10C с 4/64 ГБ NFC в рамках акции «Для всех» можно забрать за 579 рублей, а версию с 4/128 ГБ памяти – за 629 рублей. Для абонентов МТС в рассрочку они доступны с платежами от 55 и 60 рублей в месяц соответственно.