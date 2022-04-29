Huawei представила гибкий смартфон Mate Xs 2

Компания Huawei официально представила смартфон Mate Xs 2: аппарат выполнен в виде книжки с гибким экраном, складывающимся наружу. В основу положена аппаратная платформа Qualcomm, тогда как в прежних подобных смартфонах компании, Mate X, Mate Xs и Mate X2, использовались чипы Huawei Kirin.

Применён процессор Snapdragon 888 с восемью ядрами (до 2,84 ГГц) и графическим ускорителем Adreno 660, у которого к тому же искусственно отключена поддержка 5G, и есть возможность работы только с сетями 4G LTE. Объём оперативной памяти может составлять 8 и 12 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 256 и 512 Гбайт.

Гибкий дисплей имеет размер 7,8 дюйма по диагонали, обладает разрешением 2480 × 2200 точек и частотой обновления 120 Гц. Поддерживается управление при помощи пера. В сложенном состоянии пользователь получает аппарат с 6,5-дюймовым фронтальным экраном. Заметим, что у предшественников были 8-дюймовые гибкие экраны.

В лицевой зоне расположена 10-мегапиксельная камера. Тыльная камера объединяет три компонента: 50-мегапиксельный основной блок, 13-мегапиксельный модуль с широкоугольной оптикой и 8-мегапиксельный телефотоблок с 3-кратным оптическим зумом.

В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.2, модуль NFC, боковой сканер отпечатков пальцев и аккумуляторная батарея ёмкостью 4880 мА·ч с поддержкой 66-ваттной зарядки.

Установлена операционная система Huawei HarmonyOS 2. Цена начинается примерно с 1500 долларов США.