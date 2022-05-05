Представлен смартфон Motorola Moto E32

Компания Motorola выпустила один из своих самых доступных смартфонов 2022 года. Модель Moto E32 уже предлагается в Европе по цене от 150 евро.

Тут используется экран HD+. Это панель IPS диагональю 6,5 дюйма с поддержкой 90 Гц, что в какой-то степени компенсирует невысокое разрешение. Платформа также не будет причиной покупки такого смартфона, так как тут используется SoC Unisoc T606. Два ядра Cortex-A75, шесть Cortex-A55 и GPU Mali-G57 MP1. По своей производительности это решение примерно сопоставимо со Snapdragon 662.

Также у смартфона есть 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ флэш-памяти, основная камера разрешением 16 Мп, фронтальная разрешением 8 Мп. Аккумулятор характеризуется привычной ёмкостью 5000 мА•ч, но вот зарядка тут всего 10-ваттная, что постепенно становится всё менее актуально.