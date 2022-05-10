Microsoft анонсировала сервис Security Experts

Microsoft объявила о запуске новой категории услуг под именем Security Experts, в рамках которых клиентам компании будет предоставляться защита от вредоносного программного обеспечения. Предполагается, что новый сервис станет хорошим дополнением к средствам обеспечения информационной безопасности, которые уже используются клиентами Microsoft.

Security Experts включает в себя три основные управляемые службы, предназначенные для повышения уровня безопасности в организациях:

Microsoft Defender Experts for Hunting позволит компаниям, в которых есть действующие службы информационной безопасности, «охотиться» за потенциальными угрозами. Специалисты Microsoft и партнёры компании будут использовать данные Microsoft Defender, конечные пользовательские устройства, Office 365, облачные приложения и идентификационные данные для выявления потенциальных угроз. Проще говоря, ИБ-специалисты Microsoft будут помогать клиентам в обнаружении потенциальных угроз на рабочих местах.

позволит компаниям, в которых есть действующие службы информационной безопасности, «охотиться» за потенциальными угрозами. Специалисты Microsoft и партнёры компании будут использовать данные Microsoft Defender, конечные пользовательские устройства, Office 365, облачные приложения и идентификационные данные для выявления потенциальных угроз. Проще говоря, ИБ-специалисты Microsoft будут помогать клиентам в обнаружении потенциальных угроз на рабочих местах. Microsoft Defender Experts for XDR (расширенное обнаружение и реагирование). Эта услуга рассчитана на клиентов, желающих укрепить и расширить собственные операционные центры безопасности. В рамках этой услуги Microsoft будет выделять клиентам специалистов для оперативного реагирования на возникающие инциденты.

(расширенное обнаружение и реагирование). Эта услуга рассчитана на клиентов, желающих укрепить и расширить собственные операционные центры безопасности. В рамках этой услуги Microsoft будет выделять клиентам специалистов для оперативного реагирования на возникающие инциденты. Microsoft Security Services for Enterprise. Эта услуга предполагает предоставление всесторонней защиты для всех облачных сред и платформ клиента, которая обеспечивается под руководством экспертов. Клиенты будут ежедневно работать с экспертами Microsoft в рамках управления процессами регистрации, взаимодействия с IT-системами и др.

По заявлению Microsoft, конечная цель проекта заключается в предоставлении клиентам продуктов безопасности мирового уровня, а также возможности работы с лучшими специалистами в сфере информационной безопасности. Согласно имеющимся данным, подписка на Defender Expert for Hunting будет стоить $3 в месяц за одно рабочее место, тогда как Defender Experts for XDR обойдётся в $14 в месяц за человека. Услуги станут доступны для подключения позднее в этом году.