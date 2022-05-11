Акция в МТС: cкидка до 20% на ряд смартфонов Xiaomi

В сети салонов и интернет-магазине МТС появилась возможность сэкономить при покупке целого ряда смартфонов Xiaomi. Специальные цены на них действуют в рамках акции «Самым любимым!». Выгода при этом составит до 352 рублей.
Акция «Самым любимым!» дает возможность приобрести оборудование со скидкой при использовании промокода «Xiaomi» и заключении дополнительного соглашения о пользовании услугами связи на одном из акционных тарифов.
Акционные цены на модели смартфонов Xiaomi, участвующие в акции «Самым любимым», представлены по ссылке.
Версия для печати
Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!
Регион:
Рубрики:
СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732
Горячие темы