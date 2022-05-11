Акция в МТС: cкидка до 20% на ряд смартфонов Xiaomi

В сети салонов и интернет-магазине МТС появилась возможность сэкономить при покупке целого ряда смартфонов Xiaomi. Специальные цены на них действуют в рамках акции «Самым любимым!». Выгода при этом составит до 352 рублей. 

Акция «Самым любимым!» дает возможность приобрести оборудование со скидкой при использовании промокода «Xiaomi» и заключении дополнительного соглашения о пользовании услугами связи на одном из акционных тарифов. 

Акционные цены на модели смартфонов Xiaomi, участвующие в акции «Самым любимым», представлены по ссылке.

 

 

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СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732

Опубликовал: KVbot,

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