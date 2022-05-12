Google представила смартфон Pixel 6A

Компания Google представила на стартовавшей сегодня конференции Google I/O ряд устройств, включая смартфон среднего ценового сегмента Pixel 6a. Это был первый с 2019 года анонс смартфона на мероприятии Google I/O.

Pixel 6a базируется на процессоре Tensor, используемом в актуальных флагманских моделях Pixel 6 и Pixel 6 Pro, с восемью ядрами, тактовой частотой 2,8 ГГц и графическим ускорителем Mali-G78. Также сообщается о 6 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и флеш-накопителе UFS 3.1 ёмкостью 128 Гбайт.

Новинка имеет такой же дизайн, как и Pixel 6, хотя и меньше размерами. Диагональ OLED-экрана устройства составляет 6,1-дюйма (у Pixel 6 — 6,4 дюйма по диагонали), разрешение — 2340 × 1080 точек (FHD+), частота обновления экрана — 60 Гц. Защиту от царапин обеспечивает прочное стекло Gorilla Glass 3.

На тыльной панели размещена двойная камера с основным 12,2-Мп модулем с поддержкой оптической стабилизации и диафрагмой f/1,7 и сверхширокоугольным 12-Мп модулем с диафрагмой f/2,2. Разрешение фронтальной камеры равно 8 Мп (f/2,0).

Батарея ёмкостью 4306 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки обеспечивает до 72 часов работы в режиме Extreme Battery Saver. Спецификации смартфона также включают модем 5G, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, порт USB Type-C. Для разблокировки смартфона используется сканер отпечатков пальцев, размещённый под экраном.

Pixel 6a работает под управлением ОС Android 12. Компания Google обязалась выпускать обновления операционной системы в течение трёх лет и в общей сложности 5 лет поставлять обновления модулей безопасности. Приобрести Pixel 6a можно будет с 21 июля в интернет-магазине Google Store и с 28 июля в обычных магазинах за $449. Смартфон выпускается в трёх цветах: чёрном, мятно-зелёном и серо-серебристом.