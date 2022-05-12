В МТС стартовали продажи смартфона Redmi Note 11 Pro+ 5G

В МТС стартовали продажи нового смартфона Redmi Note 11 Pro+ 5G – модели с камерой на 108 Мп, экраном с частотой обновления 120 Гц и аккумулятором с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт.

Redmi Note 11 Pro+ 5G получил большой яркий 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400x1080 точек и частотой обновления 120 Гц. Создавать высокодетализированные снимки в нем помогает мощная тройная камера с основным объективом на 108 Мп. Она позволяет отлично снимать как днём, так и ночью. Новинка оснащена высокотехнологичным процессором, который обеспечивавет не только повышенное быстродействие, но и позволяет камере снимать видео в 4K, смотреть любимые фильмы и сериалы в хорошем качестве и пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом, в том числе – 5G.

Смартфон снабжен модулем NFC для бесконтактных платежей и ИК-портом для управления бытовой техникой. Длительное время автономной работы в нем обеспечивает аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, которая способна зарядить смартфон всего за 15 минут.

Redmi Note 11 Pro+ 5G 6/128 ГБ при расчете единым платежом доступен за 1379 рублей. С оформлением в рассрочку на 7 месяцев ежемесячный платеж составит 241 рубль, а на 12 месяцев – 137 рублей.