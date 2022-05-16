В МТС снизились цены на 3 смартфона от Xiaomi

В салонах связи и интернет-магазине МТС снизились цены на Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8/128 ГБ, Redmi Note 11S 6/128 ГБ и POCO M4 Pro 5G 4/64 ГБ. При покупке единым платежом или в рассрочку понравившуюся модель можно приобрести с экономией до 20%.

Максимальное снижение цен коснулось модели Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8/128 ГБ. Смартфон примечателен наличием большого 6,67-дюймового AMOLED-экрана с поддержкой частоты обновления 120 Гц, мощной квадрокамеры с разрешением основного сенсора на 108 Мп и емкой батареи на 5020 мАч, способной быстро заряжаться. При покупке единым платежом стоимость устройства снизилась на 170 рублей, а при покупке в рассрочку на 7 месяцев – на 234 рубля. Сейчас его можно приобрести за 959 рублей или в рассрочку с ежемесячным платежом от 108 рублей.

Смартфон POCO M4 Pro 5G 4/64 ГБ получил скидку 170 рублей при расчете сразу и 168 рублей – при покупке в рассрочку на 7 месяцев. Эта модель создана на основе быстрого игрового процессора Mediatek Dimensity 810, оснащается IPS-экраном с диагональю 6,6 дюйма, разрешением Full HD+ и поддержкой частоты обновления 90 Гц, а также основной двойной камерой на 50+8 Мп. Устройство можно приобрести за 819 рублей или в рассрочку с платежом от 69 рублей в месяц.

Стоимость модели Redmi Note 11S 6/128 ГБ при покупке единым платежом снизилась на 110 рублей, а в 7-месячную рассрочку – на 144 рубля. Смартфон порадует своего владельца ярким 6,43-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1080x2400 точек и поддержкой частоты обновления 90 Гц, мощной квадрокамерой с основным сенсором на 108 Мп и селфи-камерой на 16 Мп, работающей при поддержке искусственного интеллекта. Смартфон можно забрать за 879 рублей или оформить в рассрочку с ежемесячным платежом от 95 рублей.

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