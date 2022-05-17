Apple разрешила приложениям повышать стоимость подписки без разрешения пользователей

Компания Apple изменила политику в отношении приложений и сервисов в App Store, которые предлагают платную подписку с автоматическим продлением.

До настоящего момента, когда разработчик повышал цену автоматически возобновляемой подписки, пользователи должны были подтвердить, что они согласны продолжить оплачивать подписку по новой цене. В противном случае подписка автоматически отменялась. Теперь с обновлением увеличенная стоимость подписки будет списываться даже без согласия пользователя.

Конечно, Apple предусмотрела и некоторые ограничения, чтобы избежать злоупотреблений. Например, разработчики всё же обязаны уведомить  пользователей об изменении стоимости подписки и повторное списание новой стоимости невозможно без выраженного пользователем согласия. 

Кроме того, повышение цен не может происходить чаще, чем раз в год, а максимальное увеличение цены составляет 5 долларов для обычных подписок или 50 долларов для годовых подписок. Пользователи также смогут легко отменить подписку, если захотят.

 

 

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Источник: 

ixbt.com

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Опубликовал: KVbot,

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