Представлен смартфон Motorola Moto G71s

Ассортимент компании Motorola пополнился моделью Moto G71s с ценой 250 долларов на китайском рынке.

В нем установлен 120-герцевый экран AMOLED диагональю 6,6 дюйма разрешением Full HD+. Сердцем служит SoC Snapdragon 695, предлагающая поддержку 5G и неплохую производительность для среднего сегмента.

Имеется 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 5000 мА•ч с 33-ваттной зарядкой, главная камера разрешением 50 Мп с оптической стабилизацией, ширик разрешением 8 Мп, 16-мегапиксельная фронтальная камера, стереодинамики, а ещё корпус толщиной формально менее 8 мм (7,99 мм).