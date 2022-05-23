В Viber произошел сбой

23 мая в первой половине дня пользователи столкнулись с некорректной работой мессенджера Viber. С проблемой столкнулись юзеры не только из Беларуси, но и других стран. 

"Некоторые пользователи Viber в разных странах могли столкнуться с нестабильной работой сервиса. В настоящее время мы уже изучили причины ситуации, стабильная работа приложения была полностью восстановлена. Приносим извинения за неудобства и просим пользователей не переустанавливать приложение", - сообщила в комментарии KV.by пресс-служба Rakuten Viber.

 

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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