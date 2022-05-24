Представлены Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro+

Xiaomi сегодня представила свои флагманы среднего уровня – Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro+.

Смартфоны Redmi Note 11T Pro базируются на однокристальной платформе Mediatek Dimendity 8100 с производительностью в AnTuTu около 830 000 баллов. И это большой шаг вперед в сравнении с Dimensity 1100, используемой в Note 10 Pro.

Смартфоны оснащаются экранами IPS с диагональю 6,6 дюйма, разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Гц. В компании уверяют, что такой дисплей по качеству практически не уступает экрану OLED.

В основной камере применяются три датчика, но Xiaomi акцентирует внимание на главном – он характеризуется разрешением 64 Мп и оптическим форматом 1/1,72 дюйма. Учитывая, что речь идет о смартфоне за 250 долларов, это впечатляет.

Емкость аккумуляторной батареи Redmi Note 11T Pro составила 5080 мА·ч, она поддерживает зарядку мощностью 67 Вт. В Redmi Note 11T Pro+ используется аккумуляторная батарея гораздо меньшей емкости – 4400 мА·ч, зато мощность зарядки больше – 120 Вт. Тут, как и в некоторых флагманах Xiaomi, используется фирменный чип Surge P1 – именно за счет него и поддерживается технология столь быстрой зарядки.

Redmi Note 11T Pro представлен в трех версиях: 6/128 ГБ за 255 долларов, 8/128 ГБ за 285 долларов и 8/256 ГБ за 315 долларов. Redmi Note 11T Pro+ представлен следующими конфигурациями: 8/128 ГБ за 300 долларов, 8/256 ГБ за 330 долларов и 8/512 ГБ за 360 долларов

Также Xiaomi представила специальную версию смартфона – Redmi Note 11T Astro Boy. Она, как сообщается, «воспевает научный и технологический прогресс, справедливость, храбрость и бесстрашие». От обычного Redmi Note 11T версия Astro Boy отличается только внешним исполнением, наличием соответствующей темы оформления и чехла в комплекте поставки. Стоимость спецверсии – 375 долларов.