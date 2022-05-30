Представлены смартфоны Honor 70 Pro и Honor 70 Pro+

Вместе со смартфоном Honor 70 5G компания Honor сегодня представила модели Honor 70 Pro и Honor 70 Pro+. Разница между ними – в SoC: в версии Pro используется однокристальная система Dimensity 8000, а в Pro+ – Dimensity 9000.

Акцент в новинках сделан на камерах. Так, разрешение врезанной в дисплей фронтальной составило 50 Мп. Сам экран характеризуется диагональю 6,78 дюйма и кадровой частотой 120 Гц. Сканер отпечатков пальцев – подэкранный.

Система основной камеры одинакова у этих моделей. Основной датчик – новейший Sony IMX800 разрешением 54 Мп. Оптический формат – 1/1,49 дюйма, так что для ниши смартфонов среднего уровня, к которым и относятся Honor 70, он крупный. Также есть 50-мегапиксельный сенсор со сверхширокоугольным объективом и 8-мегапиксельный с телеобъективом, обеспечивающим 3-кратный оптический зум (в этом модуле есть система оптической стабилизации изображения). За обработку фото и видео, в том числе в режиме HDR, отвечает фирменный процессор изображения Honor Image Engine.

Новинки работают под управлением Android 12 с интерфейсом Magic UI 6.1. Интересно, что во время презентации Honor не озвучила емкости аккумуляторов Honor 70 Pro и Honor 70 Pro+, но отметила, что они поддерживают зарядку мощностью 100 Вт и заряжаются на 50% за полчаса.

Цены уже озвучены. Выглядят они так:

Honor 70 Pro: 8/256 ГБ – 555 долларов, 12/256 ГБ – 600 долларов, 12/512 ГБ – 660 долларов;

Honor 70 Pro+: 8/256 ГБ – 645 долларов, 12/256 ГБ – 690 долларов.