«МЕГА Макс»: мобильная связь бесплатно к домашнему интернету и ТВ и другие бонусы

Все новые пользователи тарифного плана «МЕГА Макс» вместе с домашним интернетом и цифровым ТВ от VOKA получают не только бесплатную мобильную связь, но и скидку на абонентскую плату, а также возможность раздавать мобильный интернет на другие устройства.

«МЕГА Макс» выгодно объединяет в одном предложении домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с, более 130 телеканалов в рамках видеосервиса VOKA, а также SIM-карту с безлимитным доступом в мобильный интернет на максимально возможной скорости и неограниченным количеством минут во все сети. При подключении до 31 июля 2022 года абонентская плата для новых абонентов комплексного тарифа составит всего 29,90 рубля в месяц на полгода.

Кроме того, каждого нового абонента ожидает дополнительный бонус – бесплатное пользование функцией «Режим модема» первые три месяца, которая позволяет раздавать интернет на другие устройства. Например, делиться им с друзьями и семьей на отдыхе за городом, использовать на ноутбуке для удаленной работы или для комфортного просмотра привычных каналов на дачном телевизоре. Это делает возможности тарифа «МЕГА Макс» по-настоящему безграничными. При этом ими можно легко управлять с помощью приложения «Мой А1».

Успейте воспользоваться акцией и оценить полный безлимит возможностей дома и за его пределами с тарифным планом «МЕГА Макс». Для подключения необходимо оставить заявку на internet.A1.by, по телефону 150, в магазинах А1 или дилерских салонах, включая салоны «На связи» и «Алло!».

Подробности – через онлайн-чат на сайте www.A1.by, на официальных страницах A1 в социальных сетях Facebook, «Вконтакте» и «Одноклассники», а также по единому телефону контакт-центра – 150.