Названы самые производительные Android-смартфоны в мае

Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала свой ежемесячный рейтинг самых производительных флагманских смартфонов на основе операционной системы Android.

В майском рейтинге окончательно воцарились модели на Qualcomm Snapdragon 8 Gen1. Из общей картины выбиваются лишь Vivo X80 с Vivo X80 Pro — на MediaTek Dimensity 9000.

Тем временем компания Qualcomm уже анонсировала следующую флагманскую SoC Snapdragon 8 Plus Gen1, и смартфоны на её основе можно ожидать на полках магазинов довольно скоро. А пока первые три места прочно занимают игровые модели на основе Snapdragon 8 Gen1 — Black Shark 5 Pro, Nubia Red Magic 7 Pro и Lenovo Legion Y90.

Четвёртое и пятое места принадлежат Vivo X80 и iQoo 9. Замыкают десятку лидеров iQoo 9 Pro, Vivo X80 Pro, Vivo X Note, версия Vivo X80 Pro с Snapdragon 8 Gen1 и Motorola Edge X30.

Статистика собрана в период с 1 по 31 мая 2022 года. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов — модели с меньшим количеством тестов в рейтинг не попадают.