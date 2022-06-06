Беларусь не останется без иностранного программного обеспечения

Оперативно-ситуационным штабом при Совмине принято решение о легализации параллельного импорта товаров. Таким образом, возможность ввозить оригинальный товар предоставляется не только правообладателям объекта интеллектуальной собственности и официальным дистрибьюторам, но и любым импортерам.

Стоит заметить, что эта норма распространяется также на программное обеспечение и другие объекты в цифровой сфере.

Как утверждается, легализация параллельного импорта вводится временно, чтобы не допустить дефицита импортных товаров и содействовать насыщению потребительского рынка.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

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mike

Значит ли это, что за пиратство забугорного софта штрафов не будет? :) 