Беларусь не останется без иностранного программного обеспечения

Оперативно-ситуационным штабом при Совмине принято решение о легализации параллельного импорта товаров. Таким образом, возможность ввозить оригинальный товар предоставляется не только правообладателям объекта интеллектуальной собственности и официальным дистрибьюторам, но и любым импортерам.

Стоит заметить, что эта норма распространяется также на программное обеспечение и другие объекты в цифровой сфере.

Как утверждается, легализация параллельного импорта вводится временно, чтобы не допустить дефицита импортных товаров и содействовать насыщению потребительского рынка.