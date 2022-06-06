iPhone 14 станет дороже на $100

Инсайдер Джонн Проссер и ресурс LeaksApplePro сообщают, что Apple планирует повысить цены на свою продукцию. Речь о моделях iPhone 14, которые должны быть представлены в сентябре, а также Macbook и Airpods.

Подорожание составит минимум $100. Оно может коснуться и более ранних моделей техники. Увеличение цены связывают с ростом стоимости комплектующих. Кроме того, сотрудникам компании необходимо поднимать зарплаты в соответствии с уровнем инфляции.

В последний раз Apple объявляла о повышении стоимости продукции 5 лет назад, в 2017 году. Тогда стоимость iPhone X поднялась до $1000.