Poco анонсирует бюджетный смартфон C40 с большими экраном и батареей

Глобальное подразделение компании Poco подтвердило презентацию нового смартфона Poco C40. Она запланирована на 16 июня.

Poco C40 оснащен 6.71" ЖК-дисплеем, защищенным стеклом Gorilla Glass, с разрешением 1560x720, частотой обновления 60 Гц и пиковым уровнем яркости 400 кд/м2.

Poco C40 базируется на однокристальной системе JLQ JR10 4/64 Гб памяти. Отмечается, что это первый смартфон известного бренда на такой платформе. В камере установлены основной 13 Мпикс датчик изображения и 2 Мпикс датчик глубины, на передней панели расположена 5 Мпикс селфи-камера. Кроме того в аппарате есть слоты для двух SIM-карт, слот для карт памяти MicroSD, разъем для наушников 3.5 мм и сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Аккумулятор имеет емкость 6000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт. Тем не менее, смартфон поставляется с зарядным устройством всего на 10 Вт.

Аппарат "из коробки" работает под управлением Android 11 с фирменной оболочкой MIUI. Poco C40 будет доступен в черном, желтом и зеленом цветах. Цена на мировом рынке составит $180.