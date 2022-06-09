Motorola анонсировала смартфон Moto G62 5G

Компания Motorola анонсировала смартфон среднего уровня Moto G62 5G под управлением операционной системы Android 12 с фирменной пользовательской надстройкой MyUX.

Основой аппарата служит процессор Snapdragon 480 Plus разработки Qualcomm. Этот чип содержит восемь ядер Kryo 460 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель Adreno 619 и модем Snapdragon X51 5G.

Устройство несёт на борту 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт. Дополнительно можно установить карту microSD. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с 20-ваттной зарядкой TurboPower.

Дисплей имеет диагональ 6,5 дюйма, обладает разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Во фронтальной части располагается 16-мегапиксельная камера. Тройная тыльная камера объединяет 50-мегапиксельный основной сенсор, 8-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой и 2-мегапиксельный модуль для макросъёмки.

В оснащение входят стереофонические динамики, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, контроллер NFC, боковой сканер отпечатков пальцев и порт USB Type-C.