Функция iPhone позволяет раскрыть личные данные

Выяснилось, что любой человек может увидеть скрытую информацию на фото, используя стандартную функцию в iPhone. Делая скриншот, пользователь ​​скрывает определенную информацию (личные сообщения, телефон или платежные данные) с помощью пера в инструменте редактирования скриншотов.

«Если вы отправили скриншот с зачеркнутым или затемненным текстом, то получатель может легко посмотреть скрытую информацию с помощью инструмента редактирования фотографий», — заявил пользователь.

В приложении «Фотографии» нужно нажать кнопку редактирования, затем выбрать «Экспозиция» и «Блеск» и сдвинуть их до максимума. После этих действий любая скрытая информация становится полностью читаемой.

«Если на скриншоте только один слой черного маркера, то текст под ним можно раскрыть. Если слоев несколько, то эта функция не поможет», - добавил другой пользователь.

Пользователям рекомендуется обрезать конфиденциальную информацию со скриншота, чтобы предотвратить угрозу использования личных данных в злонамеренных целях.