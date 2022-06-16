Начались продажи Honor 70 Pro+

Компания Honor начала продажи своего нового сматрфона флагманского уровня – Honor 70 Pro+.

Более простые представители линейки, Honor 70 и Honor 70 Pro, относятся к среднему уровню и начали продаваться на неделю раньше. Теперь пришла очередь и флагмана — Honor 70 Pro+. Первым регионом, где он появился, стал Китай.

Китайским пользователям доступны две версии — с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти за $642 а также с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти за $687.

Одной из главных особенностей Honor 70 Pro+ стала камера — серия Honor 70 первой в мире получила новейший 54 Мп датчик Sony IMX800, который дополняется сверхширокоугольным модулем на 50 Мп и 8 Мп телефото модулем (3х оптический зум). Фронтальная камера тоже необычная — на 50 Мп.

Кроме того аппаратной основой стала SoC MediaTek Dimensity 9000, что ставит модель наравне с большинством Android-флагманов, судя по рейтингу AnTuTu.

Среди других характеристик — 6.78" OLED с изогнутыми кромками, разрешением Full HD+ (2652 x 1200 пикселей), частотой обновления изображения 120 Гц, подэкранный сканер отпечатков пальцев, аккумулятор емкостью 4500 мАч, операционная система Android 12 с оболочкой Magic UI 6.1