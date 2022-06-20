В Беларуси станут доступны флагманские смартфоны Huawei P50 Pocket, P50 Pro и P50

В июле белорусские потребители смогут найти на рынке флагманские смартфоны Huawei P50 Pocket Premium Edition, Huawei P50 Pro и Huawei P50. Модели обладают мощным процессором и передовыми системами камер, а гибкий складной смартфон также выделяется эксклюзивным дизайном и дополнительным экраном.

Huawei P50 Pocket: триумф эстетики и технологий

Компактный складной смартфон Huawei P50 Pocket Premium Edition построен на платформе Snapdragon 888 4G и обладает улучшенной технологией обработки изображений Huawei XD Fusion Pro с поддержкой Ultra Spectrum Image. Вместе с основным экраном на 6,9 дюйма присутствует дополнительный экран на внешней поверхности. Он показывает время, прогноз погоды и уведомления, что позволяет быстро получать информацию, не раскладывая смартфон.

При разработке модели инженеры совершили определенный прорыв, представив кардинально новый форм-фактор – гибкое складное устройство, которое при этом обеспечивает высокое качество фотосъемки и новый опыт управления смартфоном.

Большой 6,9-дюймовый OLED-экран обладает соотношением сторон 21:9, разрешением 2790х1188 пикселей и поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц. Дисплей способен отображать богатую насыщенную цифровую палитру P3, а быстрый отклик и плавная прокрутка меню обеспечивают комфортную работу при любом угле наклона.

Фотосистема Huawei P50 Pocket Premium Edition включает в себя основную камеру True-Chroma высокого разрешения на 40 Мп, сверхширокоугольную камеру на 13 Мп, камеру Ultra Spectrum на 32 Мп, 10-канальный мультиспектральный датчик и вспышку. Крупная матрица позволяет получать качественные изображения даже при слабом освещении. Большую глубину фотографий и проработку всех слоев кадра обеспечивает интеллектуальный процессор обработки изображений Huawei XD Fusion Pro.

Смартфон также поддерживает технологию ультраспектральной флуоресцентной фотографии. С ее помощью можно запечатлеть невидимые для глаз детали и получать необычные арт-фотографии. Кроме того, специальная функция определяет наличие остатков солнцезащитного крема на лице.

Смартфон Huawei P50 Pocket Premium Edition будет доступен в конфигурации 12 ГБ + 512 ГБ в оттенке «Роскошное золото». Его дизайн был создан в сотрудничестве с известным нидерландским дизайнером Айрис ван Херпен. Именно ей принадлежит идея нанести на корпус оригинальный узор, созданный в процессе визуализации электромагнитных волн.

Huawei P50 Pro: новый уровень мобильной фотосъемки

Флагманский смартфон P-серии – Huawei P50 Pro – работает на базе фирменной оболочки EMUI 12. Его отличают двухматричная система камер True-Form, новые алгоритмы обработки изображений Huawei XD Optics и технология Huawei XD Fusion Pro, которые обеспечивают фотографии естественными цветами и высокой четкостью при любом освещении.

Huawei P50 Pro получил классический 6,6-дюймовый OLED-экран премиального уровня. Для него характерны высокое разрешение 2700x1228 пикселей, частота обновления 120 Гц и дискретизация сенсорной панели 300 Гц. Передовая матрица True-Chroma способна отображать 1,07 млрд оттенков.

В качестве процессора используется Snapdragon 888 4G. Модель имеет степень защиты IP68 и выдерживает получасовое погружение в воду на глубину до 1,5 метра.

Двухматричная система камер True-Form состоит из основного сенсора на 50 Мп, который дополнен 64-мегапиксельным телеобъективом, ультраширокоугольной камерой на 13 Мп с поддержкой функции макросъемки и черно-белым сенсором на 40 Мп. Их дополняет 10-канальный мультиспектральный датчик, который прошел калибровку на более чем 2000 оттенках цветов. Примечателен телеобъектив, который способен обеспечивать 200-кратный максимальный зум, позволяя получать качественные изображения расположенных вдали объектов. Камеры поддерживают запись видео в формате 4K при любом фокусном расстоянии.

Камеры применяют алгоритмы обработки изображений Huawei XD Optics, обновленную технологию Huawei XD Fusion Pro и другие решения, повышающие качество снимков и видео. Так, фильтры Super Color захватывают на 103% больше света в кадре, улучшая тем самым общую чёткость изображения. Технология True-Chroma Image Engine отвечает за качество цветопередачи, что позволяет получать изображения, идентичные оригиналу. А технология Super HDR повышает динамический диапазон на 28%, что дает возможность снимать в контровом свете без потерь в детализации.

Флагман Huawei P50 Pro с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ будет представлен в оттенках «Чёрный» и «Светло-золотистый».

Huawei P50: идиллия красок и мельчайших деталей

Смартфон Huawei P50 основан на платформе Snapdragon 888 4G и интерфейсе EMUI 12. Модель оборудована двухматричной системой камер True-Form с поддержкой технологий Huawei XD Optics и Huawei XD Fusion Pro для лучшего качества фотоснимков. Несмотря на высокую функциональность, смартфон отличается небольшой толщиной – 7,92 мм. Общий вес с батареей – всего 181 грамм.

В Huawei P50 используется OLED-дисплей диагональю 6,5 дюйма с разрешением 2700x1224 пикселя, частотой обновления кадра 90 Гц и дискретизацией сенсорной панели 300 Гц. Благодаря высокой цветопередаче экран отображает 1,07 млрд оттенков.

Система камер True-Form включает основной сенсор на 50 Мп, телеобъектив на 12 Мп и сверхширокоугольную камеру на 13 Мп. Смартфон позволяет получать фотоснимки разрешением до 8192x6144 пикселей и снимать видео в формате 4K. На фронтальной стороне размещена 12-мегапиксельная selfie-камера. Используемые технологии делают картинку более насыщенной и выразительной, позволяя запечатлеть мельчайшие детали.

В корпус встроена батарея на 4100 мАч с поддержкой быстрой зарядки на мощности 66 Вт. Предусмотрена поддержка технологии NFC для оплаты покупок гаджетом. Смартфон обладает степенью защиты IP68, что означает абсолютную герметичность от проникновения пыли и влаги внутрь корпуса.

В интерфейсе EMUI 12 применяется улучшенная панель управления. В ней реализован более простой способ подключения других устройств и аксессуаров.

Модель Huawei P50 появится в конфигурации 8 ГБ + 128 ГБ в двух цветовых решениях – «Чёрный» и «Светло-золотистый».