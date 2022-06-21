Из-за сбоя в Cloudflare не работали некоторые сервисы

У глобального провайдера сетевых услуг Cloudflare произошел глобальный сбой. Проблемы в работе возникли у нескольких популярных интернет-сервисов, включая Discord, NordVPN и Feedly.

"Пользователи могут столкнуться с ошибками или таймаутами при доступе к сети или службам Cloudflare", – отметили представители компании в Twitter. По их словам, проблема связана с перебоями в нескольких регионах одновременно.

На устранение неполадок понадобился один час, в итоге сейчас работа сервисов восстановлена.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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