Из-за сбоя в Cloudflare не работали некоторые сервисы

У глобального провайдера сетевых услуг Cloudflare произошел глобальный сбой. Проблемы в работе возникли у нескольких популярных интернет-сервисов, включая Discord, NordVPN и Feedly.

"Пользователи могут столкнуться с ошибками или таймаутами при доступе к сети или службам Cloudflare", – отметили представители компании в Twitter. По их словам, проблема связана с перебоями в нескольких регионах одновременно.

На устранение неполадок понадобился один час, в итоге сейчас работа сервисов восстановлена.