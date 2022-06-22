3% платных пользователей Telegram достаточно для его работы

Павел Дуров заявил, что всего 3% пользователей сервиса, купивших платную подписку, компенсируют расходы на поддержание его работы.

"Прелесть Telegram Premium заключается в том, что если всего 2.5-3% наших пользователей подпишутся на эту подписку, Telegram покроет свои расходы исключительно за счет пользователей", – написал Дуров. "Запуск Telegram Premium ознаменует «новую, ориентированную на пользователя эру в истории социальных сетей»."

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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