3% платных пользователей Telegram достаточно для его работы

Павел Дуров заявил, что всего 3% пользователей сервиса, купивших платную подписку, компенсируют расходы на поддержание его работы.

"Прелесть Telegram Premium заключается в том, что если всего 2.5-3% наших пользователей подпишутся на эту подписку, Telegram покроет свои расходы исключительно за счет пользователей", – написал Дуров. "Запуск Telegram Premium ознаменует «новую, ориентированную на пользователя эру в истории социальных сетей»."