Xiaomi официально объявила, что презентация новой линейки Xiaomi 12S состоится 4 июля, а пока что было опубликовано первое изображение, демонстрирующие смартфоны в трёх цветах.

Подтверждено, что в линейку войдут следующие модели: Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro и Xiaomi 12S Ultra. Все три модели будут оснащены камерой Leica, при этом Xiaomi 12S должен стать компактных флагманом. Изображение подтверждает, что блоки камеры у смартфонов будут разными по размеру.

Сообщается, что три новые модели будут основаны на новой флагманской платформе Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, а Xiaomi 12S Pro также получит версию на Dimensity 9000.