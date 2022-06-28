В МТС стал доступнее ряд смартфонов Xiaomi Redmi и POCO

В сети салонов и интернет-магазине МТС стал доступнее ряд смартфонов Xiaomi Redmi и POCO. Скидка при их покупке составит до 200 рублей. Снижение цен коснулось 8 моделей Xiaomi различного ценового сегмента. Приобрести их по выгодным ценам можно как единым платежом, так и в рассрочку.

С наибольшей скидкой в размере 200 рублей будет доступна высокотехнологичная модель Xiaomi 11T 8/128 ГБ, оснащенная 6,67-дюймовым Full HD+ экраном, поддержкой частоты обновления 120 Гц, основной тройной камерой на 108 Мп и аккумулятором емкостью 5000 мАч. Ее акционная стоимость составит 1299 рублей. В рассрочку на год ежемесячный платеж составит 142 рубля. Версию Xiaomi 11T с 8/256 ГБ можно также приобрести с выгодой 200 рублей: она доступна за 1399 рублей. В годовую рассрочку его можно забрать за 149 рублей в месяц.

Акционные цены на эти и другие модели смартфонов Xiaomi, участвующие в акции «Удачная покупка!», представлены по ссылке.