Представлен смартфон Nokia G11 Plus

Компания HMD Global официально представила смартфон Nokia G11 Plus под управлением операционной системы Android 12. Новинка будет предлагаться в цветовых исполнениях Lake Blue и Charcoal Grey, но цена пока не называется.

Аппарат оборудован 6,5-дюймовым дисплеем HD+ с разрешением 1600 × 720 точек, частотой обновления 90 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 180 Гц. Спереди установлена 8-мегапиксельная камера, а двойная тыльная камера объединяет 50-мегапиксельный основной блок и 2-мегапиксельный датчик для сбора информации о глубине сцены.

Применён процессор Unisoc T606, который содержит восемь вычислительных ядер (до 1,6 ГГц), графический ускоритель Mali-G57 MP1 и модем LTE. В оснащение входят 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт с возможностью расширения за счёт карты microSD.

Есть боковой сканер отпечатков пальцев, FM-тюнер, адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5, контроллер NFC, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с 18-ваттной зарядкой. Габариты составляют 164,8 × 75,9 × 8,5 мм, вес — 192 г.