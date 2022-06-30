Samsung представила Galaxy XCover6 Pro

Компания Samsung анонсировала свой первый смартфон повышенной прочности с поддержкой 5G-связи: модель под названием Galaxy XCover6 Pro использует платформу Qualcomm и операционную систему Android 12 с фирменной надстройкой OneUI.

Устройство защищено от влаги, пыли, ударов и падений в соответствии со стандартами IP68 и MIL-810H. Взаимодействовать с дисплеем можно мокрыми пальцами или в перчатках. Корпус имеет съёмную заднюю крышку, а за питание отвечает аккумулятор ёмкостью 4050 мА·ч с поддержкой 15-ваттной зарядки.

Установлен процессор Snapdragon 778G, который содержит восемь ядер с тактовой частотой до 2,5 ГГц, графический ускоритель Adreno 642L и модем Snapdragon X53 5G. В арсенале смартфона — 6 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель на 128 Гбайт и слот microSD.

Экран с диагональю 6,6 дюйма обладает разрешением FHD+ (1080 × 2408 точек) и частотой обновления 120 Гц. Лицевая камера способна формировать 13-мегапиксельные изображения. Тыльная камера получила 50-мегапиксельный основной сенсор и 8-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой.

Новинка располагает адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, контроллером NFC, портом USB Type-C, гнездом для наушников на 3,5 мм и программируемой кнопкой Push-To-Talk. Размеры составляют 168,8 × 79,9 × 9,9 мм, вес — 235 г.