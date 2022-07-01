С 1 июля Совмин отменяет лимит для посылок из-за границы в 22 евро

Изменения в постановление Совета Министров «О мерах по реализации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза» вступают в силу с 1 июля, сообщает агентство «Минск-новости» со ссылкой на Национальный правовой портал.

Заполнять электронную декларацию нужно будет только для посылок, стоимость или вес которых превышают лимиты, установленные Евразийской экономической комиссией (ЕЭК). Для физлиц из Беларуси это 1 000 евро или 31 кг. Если же посылка дороже указанной суммы или весит больше допустимой нормы, то придется заплатить пошлину – 15 % от стоимости заказа.

Аналогичная норма действует и при ввозе товаров из-за границы через наземные пункты пропуска. При превышении лимита потребуется заплатить пошлину в размере 30 % от стоимости, но не менее 4 евро за кг.

Напомним, что еще 18 марта Совет ЕЭК принял решение о повышении лимита до 1 000 евро. Оно действует до 1 октября 2022 г. 15 апреля в развитие данной нормы был принят Указ Президента № 142, которым скорректирован Указ № 360 от 21 июля 2014 г. «О перемещении товаров для личного пользования».

После 1 октября лимиты вернутся к следующим значениям – 200 евро (31 кг) для посылок и 500 евро (25 кг) при ввозе товаров через наземные границы.