В МТС расширился ассортимент телевизоров Xiaomi. В интернет-магазин и салоны связи компании поступили модели телевизоров Xiaomi с диагоналями 32, 43 и 50 дюйма, а приобрести их можно по цене от 76 рублей в месяц.

Телевизоры Xiaomi Mi TV P1 оснащены безрамочным экраном с широким углом обзора и богатой цветовой палитрой. Насыщенное, чистое и глубокое звучание обеспечивают два стереодинамика мощностью 10 Вт. Предусмотрена возможность управления голосом и поддержка экосистемы «Умный дом». Причем отдавать голосовые команды можно не только телевизору, но и другим «умным» устройствам, подключенным к этой системе.

Все телевизоры Xiaomi Mi TV P1 располагают большим количеством разъёмов для подключения дополнительных устройств и гаджетов, таких как USB-флэшки, компьютеры, игровые консоли. Поддержка технологий Chromecast и Miracast значительно упрощает трансляцию контента со смартфона на телевизор.

Модели Xiaomi Mi TV P1 43" и 50" получили экраны со сверхвысоким разрешением 4K UHD (3840 x 2160 пикселей). Они способны отображать до 1,07 миллиарда оттенков, обеспечивая сочное и реалистичное изображение. А благодаря поддержке технологий Dolby Vision и HDR10+ зрителю гарантируются более яркие цвета.

Телевизор Xiaomi Mi TV P1 50" в рамках акции «Для всех» можно приобрести за 1599 рублей. Для абонентов МТС по акции «Удачная покупка» он доступен за 1579 рублей. При покупке в рассрочку на 7 месяцев ежемесячный платёж составит 269 рубля, а на год — 149 рублей.

Xiaomi Mi TV P1 43" для всех предлагается за 1119 рублей. Абоненты МТС смогут забрать его за 1179 рублей. При покупке в рассрочку на 7 месяцев ежемесячный платёж составит 206 рублей, а на год — 114 рублей.

32-дюймовый Xiaomi Mi TV P1 получил экран с разрешением 1366 x 768 пикселей и глубиной цветовой палитры до 16,7 млн оттенков. Компактный Xiaomi Mi TV P1 32" все желающие могут приобрести за 779 рублей, а абоненты МТС — за 759 рублей. При покупке в рассрочку на 7 месяцев ежемесячный платёж составит 137 рублей, на 12 месяцев — 76 рублей.