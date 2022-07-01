В Беларуси появятся смартфоны Huawei nova Y70 со сверхъемкой батареей

В Беларуси с 11 июля станет доступен смартфон Huawei nova Y70. Новинка получила 6,75-дюймовый экран, батарею емкостью 6000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки Huawei SuperCharge 22,5 Вт, внутренний накопитель на 128 ГБ и тройную камеру с разрешением основного сенсора 48 Мп.

Смартфон оснащен 6,75-дюймовым HUAWEI FullView TFT-дисплеем с ультратонкими рамками. Соотношение экрана к корпусу (полезная площадь) составляет 90,26%, что делает просмотр видео более комфортным. Диагональ дисплея составляет 6,75 дюйма с разрешением HD+ в 1600x720 и передачей 16,7 млн цветов. Присутствует режим электронной книги. Дизайн динамичный – с плоской поверхностью и небольшой выемкой сверху для селфи-камеры.

Для уменьшения нагрузки на зрение в Huawei nova Y70 предусмотрены режимы чтения и электронной книги, а также интеллектуальное затемнение. В темное время суток уменьшается яркость экрана и меняется цветовая температура, что снижает напряжение глаз.

Смартфон также обладает батареей емкостью 6000 мАч и использует энергосберегающие технологии. В частности, Huawei nova Y70 может идентифицировать и отключать энергопотребление неиспользуемых зарезервированных приложений и неосновных приложений, а также включать режим низкого заряда батареи на уровне 5%. И в таком состоянии он может проработать еще 12 часов. Всего в Huawei nova Y70 глубоко оптимизировано 8 областей энергопотребления, а с учетом емкой батареи зарядка может понадобиться лишь дважды в неделю.

Аккумулятор также поддерживает технологию быстрой зарядки Huawei SuperCharge мощностью 22,5 Вт. Дополнительно реализована возможность обратной проводной зарядки для питания сторонних устройств, таких как смарт-часы, фитнес-браслеты, беспроводные наушники и другие смартфоны.

Фотосистема Huawei nova Y70 построена на основе тройной камеры с разрешением основного сенсора 48 Мп. Камера высокого разрешения при поддержке интеллектуальных алгоритмов умеет автоматически уменьшать шумы и увеличивать динамический диапазон, что обеспечивает оптимальное качество независимо от объекта съемки. Сверхширокоугольная камера на 5 Мп может снимать под углом 120 градусов, позволяя запечатлеть больше на одном снимке. 2-мегапиксельная камера глубины помогает выявлять главного героя съемки.

При работе с фронтальной камерой Huawei nova Y70 на 8 Мп можно создавать эффект боке. Благодаря алгоритмам AI Beauty она способна улучшать качество селфи-снимков. А поддержка технологии hdR-подсветки позволяет бороться с пересветами и сохраняет больше деталей при съемке портретов и пейзажей.

Новинка работает на базе ОС Android c фирменной оболочкой EMUI 12. В ее интерфейсе присутствует улучшенная панель управления с упрощенным способом подключения других устройств и аксессуаров. Так, для связи двух устройств достаточно перетащить соответствующие значки меню. Кроме того, Huawei nova Y70 поддерживает режим Easy Mode, при активации которого интерфейс становится более лаконичным, а иконки, шрифты и отображение громкости укрупняются.

В смартфоне установлена поисковая система Petal Search с её простым интерфейсом, системой рекомендаций и голосовым помощником. Присутствует и магазин приложений AppGallery, где на сегодня представлено почти всё – от популярных мессенджеров до мобильных банков.

Модель Huawei nova Y70 будет доступна c 4 ГБ оперативной и 64 встроенной памяти (позже появится и версия со 128 ГБ) в корпусах с расцветками «Полночный чёрный» и «Голубой кристалл». Рекомендованная розничная цена – 599 рублей.