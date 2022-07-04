1 сентября Meta закроет пилотный криптопроект Novi по осуществлению платежей через одноимённый цифровой кошелёк. Компания объявила о своём решении на веб-сайте сервиса, отправив пользователям текстовое сообщение со ссылкой на объявление, в котором их призывают «как можно скорее» вывести свои деньги с платформы.

С 21 июля пользователи потеряют возможность добавлять деньги на свои счета в кошельке Novi. Аккаунт Novi в WhatsApp и приложение Novi также станут недоступны. После завершения пилотного проекта пользователи потеряют доступ к истории своих транзакций и другим данным.

Криптовалютный кошелёк Novi прежде носил название Calibra и первоначально предназначался для использования со стейблкоином Libra (позже переименованным в diem), представленным в июне 2019 года. Однако под давлением со стороны регулирующих органов планы компании по запуску собственного токена изменились и в октябре 2020 года Novi стал пилотным проектом по денежным переводам на основе криптовалюты, который так и не вышел за пределы США и Гватемалы.

Meta планирует использовать технологию Novi в будущих продуктах, например, в своём проекте метавселенной, сообщил представитель компании в электронном письме ресурсу fortune.com. Отказавшись от планов по запуску собственной криптовалюты, Meta переключила внимание на невзаимозаменяемые токены (NFT), которые планирует интегрировать в Instagram.