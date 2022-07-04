Представлены смартфоны Xiaomi 12S и 12S Pro

Китайская компания Xiaomi официально представила флагманские смартфоны 12S и 12S Pro под управлением операционной системы Android 12 с фирменным пользовательским интерфейсом MIUI 13. Новинки получили более мощные процессоры, чем были у их предшественников, а также обновлённые камеры Leica.

Аппараты оборудованы процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с восемью ядрами, тактовая частота которых достигает 3,2 ГГц. Покупатели смогут выбирать между модификациями с 8 и 12 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя в первом случае составит 128 и 256 Гбайт, во втором — 512 Гбайт.

Смартфон Xiaomi 12S оборудован 6,28-дюймовым дисплеем FHD+ AMOLED с пиковой яркостью 1100 кд/м2, а аппарат Xiaomi 12S Pro — 6,73-дюймовым экраном QHD+ LTPO 2.0 AMOLED с пиковой яркостью 1500 кд/м2. В обоих случаях реализована поддержка 10-битного представления цвета, частоты обновления до 120 Гц и технологии Dolby Vision. Есть экранный сканер отпечатков пальцев и защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus.

Младшая из двух новинок наделена тройной камерой Leica, которая содержит 50-мегапиксельный основной сенсор, сверхширокоугольный модуль на 13 млн пикселей и датчик для макросъёмки на 5 млн пикселей. У второго смартфона камера тоже от Leica и совмещает три 50-мегапиксельных блока. Основой фронтальной камеры устройств является сенсор на 32 млн пикселей.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью соответственно 4500 мА·ч с 67-Вт зарядкой и 4600 мА·ч со 120-Вт зарядкой. Есть инфракрасный порт, разъём USB Type-C, адаптеры Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, контроллер NFC и аудиосистема Harmon Kardon.

Цена Xiaomi 12S начинается с 600 долларов США, модели Xiaomi 12S Pro — с 700 долларов.