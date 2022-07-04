Huawei представила смартфоны Nova 10 и 10 Pro

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei анонсировал смартфоны Nova 10 и Nova 10 Pro, рассчитанные на работу в сотовых сетях 4G/LTE. На устройства установлена фирменная операционная система HarmonyOS 2.

Обе новинки получили процессор Qualcomm Snapdragon 778G 4G. Чип содержит восемь ядер Kryo 670 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графический ускоритель Adreno 642L. Вместимость флеш-накопителя может составлять 128 или 256 Гбайт. Объём ОЗУ равен 8 Гбайт.

Аппарат Huawei Nova 10 оборудован 6,67-дюймовым экраном OLED FHD+ (2400 × 1080 точек) с частотой обновления 120 Гц. Эта панель имеет небольшое отверстие по центру в верхней области под 60-Мп селфи-камеру. За питание отвечает батарея ёмкостью 4000 мА·ч с 67-ваттной зарядкой.

Модель Huawei Nova 10 Pro располагает 6,78-дюймовым дисплеем (2652 × 1200 точек) с частотой обновления 120 Гц. В продолговатом отверстии в левом верхнем углу находится двойная фронтальная камера с датчиками на 60 и 8 млн пикселей. Аккумулятор на 4500 мА·ч поддерживает 100-ваттную быструю зарядку.

Обе новинки снабжены тройной тыльной камерой с 50-Мп основным сенсором, 8-Мп блоком с широкоугольной оптикой и 2-Мп датчиком глубины. Имеется контроллер NFC.

Смартфоны Nova 10 и Nova 10 Pro стоят от 400 и 550 долларов США. Выпущены версии в серебристом, чёрном, фиолетовом и зелёном цветах.