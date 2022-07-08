Apple защитит свои гаджеты от шпионского ПО новым «режимом блокировки»

Apple сообщила, что добавит в свои устройства новую функцию под названием «режим блокировки», которая обеспечит гаджеты дополнительной защитой от шпионского ПО.

Электронный гигант решился на эту меру после того, как по крайней мере две израильские компании воспользовались уязвимостями ПО Apple и разработали средства для взлома iPhone, которые не требуют участия пользователя, а работают удалённо. Производитель подал в суд на одного из разработчиков шпионской программы Pegasus — компанию NSO Group, а американское правительство внесло её в «чёрный список» организаций, угрожающих национальной безопасности США.

«Режим блокировки» появится на iPhone, iPad и Mac уже предстоящей осенью. Он получит следующий ассортимент функций:

в сообщениях блокируются все вложения, кроме картинок, кроме того, отключается предпросмотр ссылок;

в браузере деактивируются некоторые технологии, например, JIT-компиляция JavaScript, но некоторые сайты можно добавить в исключения;

входящие приглашения и сервисные запросы, включая вызовы FaceTime, блокируются, если производящий их пользователь ранее не совершал вызовов и не отправлял запросов;

при активированном на iPhone «режиме блокировки» блокируется проводное подключение к компьютеру или периферии;

блокируется загрузка конфигураций профиля и подключение устройств к MDM-системам предприятий.

Представители Apple отметили, что технологии удалённого взлома устройств без участия владельца применяются крайне редко, и большинству пользователей новый режим не понадобится. Производитель также заявил, что эксперты безопасности, сумевшие выявить уязвимости в «режиме блокировки», получат вознаграждение до $2 млн, и это станет самой крупной суммой в истории отрасли.