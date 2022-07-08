Студенты БрГТУ создали мобильное приложение для поиска подработки

Студенты Брестского государственного технического университета создали мобильное приложение для поиска подработки, сообщает БЕЛТА.

Даниил Чугунов и Михаил Поцелуйко учатся на факультете электронно-информационных систем. Приложению парни дали название из профессионального сленга "Халтура", ведь именно так говорят о дополнительной подработке сверх основного заработка.

"Наниматель может разместить там свой запрос, а работник - откликнуться на него. В приложении есть два типа пользователей. Наниматель может найти работника для выполнения любой задачи, работы или оказания услуги. Именно заказчик указывает цену, которую готов заплатить. Работник может просматривать запросы, выбирать подходящие для себя варианты и откликаться на них", - пояснили задумку в университете.

К слову, идея о создании приложения возникла у студентов два года назад, когда они сами искали работу на лето. Приложение бесплатное и простое в использовании. Скачать его можно пока только в Google Play.