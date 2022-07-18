В МТС начались продажи смартфона Redmi 10 2022

В сети салонов и интернет-магазине МТС появился популярный смартфон Redmi 10 в редакции 2022 года. Новинка доступна по цене от 33 рублей в месяц.

Смартфон оснащен ярким 6,5-дюймовым экраном с разрешением 1080 x 2400 пикселей, что соответствует стандарту Full HD+. Дисплей поддерживает частоту обновления картинки до 90 Гц, которая делает скроллинг и просмотр контента более плавным и комфортным. Благодаря технологии AdaptiveSync новинка способна автоматически регулировать частоту обновления экрана в зависимости от контента.

Качественные снимки Redmi 10 2022 4/128GB получает с помощью мощной квадрокамеры с разрешением основного сенсора 50 Мп. Для создания панорамных фото и видео в ней предусмотрен широкоугольный объектив на 8 Мп. При фотографировании мелких объектов пригодится макрокамера на 2 Мп. А для создания эффекта размытия фона – сенсор глубины на 2 Мп.

Фронтальная камера на 8 Мп поддерживает режим панорамного селфи. Она же может снимать видео в качестве Full HD. Фотосистема смартфона работает при поддержке алгоритмов искусственного интеллекта, которые помогают улучшать качество снимков в разных условиях съемки.

Redmi 10 2022 с 4/128GB также получил множество полезных интерфейсов. В их число входит сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания, и аудиоразъем 3,5 мм. Длительное время автономной работы устройства обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки. Работает смартфон под управлением фирменной оболочки MIUI 12.5 на базе Android 11.

Обновленную версию популярного смартфона можно приобрести единым платежом, а также в рассрочку, заключив дополнительное соглашение о пользовании услугами связи МТС. Redmi 10 2022 с 4/128GB памяти в рамках акции «Для всех» предлагается за 649 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 64 рубля, а на два года – 33 рубля.