Белорусам стал доступен предзаказ на смартфон Huawei P50

В Беларуси открыт предзаказ на смартфон Huawei P50. Модель обладает мощной системой камер, производительным 8-ядерным процессором и OLED-дисплеем с высокой цветопередачей.

Huawei P50 будет доступен в Беларуси в начале августа. До этого в интернет-магазинах крупных торговых сетей действует предзаказ. Смартфон представлен в конфигурации 8 ГБ + 256 ГБ и двух цветовых решениях – «Чёрный» и «Светло-золотистый». Рекомендованная цена – 1999 рублей. При предзаказе – смарт-часы Watch GT3 46 mm в подарок.

Смартфон Huawei P50 использует 8-ядерный процессор Snapdragon 888 4G и интерфейс EMUI 12. Модель оснащена двухматричной системой камер True-Form с поддержкой технологий Huawei XD Optics и Huawei XD Fusion Pro, которые позволяют добиваться более высокого качества фотоснимков. При высокой функциональности смартфон относительно тонкий и легкий: толщина – 7,92 мм, а общий вес с батареей – 181 грамм.

Система камер True-Form включает основной сенсор на 50 Мп, телеобъектив на 12 Мп и сверхширокоугольную камеру на 13 Мп. Смартфон делает фотоснимки разрешением до 8192x6144 пикселей и снимает видео в формате 4K. На фронтальной стороне размещена 12-мегапиксельная selfie-камера. Специальные технологии создают насыщенную и выразительную картинку с малейшими деталями. В частности, интеллектуальный процессор обработки изображений Huawei XD Fusion Pro обеспечивает большую глубину фотографий и проработку всех слоев кадра.

В качестве экрана – OLED-дисплей диагональю 6,5 дюйма с разрешением 2700x1224 пикселя, частотой обновления кадра 90 Гц и дискретизацией сенсорной панели 300 Гц. Благодаря высокой цветопередаче экран передает 1,07 млрд оттенков.

Huawei P50 оснащен батареей на 4100 мАч с поддержкой быстрой зарядки на мощности 66 Вт. Поддержка технологии NFC позволяет совершать оплаты беспроводным способом.

В интерфейсе EMUI 12 присутствует улучшенная панель управления. В ней реализован более простой способ подключения других устройств и аксессуаров. Смартфон обладает степенью защиты IP68. Корпус обеспечивает абсолютную герметичность от проникновения пыли и влаги.

Модель Huawei P50 включает 8 ГБ оперативной памяти и накопитель в 256 ГБ и представлена в двух цветовых решениях – «Чёрный» и «Светло-золотистый». Рекомендованная цена – 1999 рублей. Первым покупателям в качестве подарка предложат смарт-часы Watch GT3 46 mm.