В МТС начались продажи смартфона Redmi 10A

В сети салонов и интернет-магазине МТС начались продажи Redmi 10A. Новый доступный смартфон готов предложить двойную камеру и ёмкую батарею, а приобрести его можно в рассрочку от 22 рубля в месяц.

Redmi 10A оснащен ярким 6,53-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600 × 720 пикселей, что соответствует стандарту HD+. Для снижения усталости глаз в нем предусмотрен специальный режим чтения.

Делать яркие и интересные снимки новинка позволит с помощью основной двойной камеры на 13+2 Мп и селфи-камеры на 5 Мп. Обе камеры могут создавать эффект размытия фона и снимать видео в Full HD. Реализована функция автоулучшения фото.

На тыльной стороне смартфона размещен сканер отпечатков пальцев. Слоты расширения вмещают в себя до двух sim-карт и дают возможность установки карты памяти microSD объемом до 1 ТБ. Подключение наушников доступно как проводным способом, через разъем 3,5 мм, так и беспроводным – через модуль Bluetooth 5.0.

Батарея емкостью 5000 мАч обеспечивает длительное время автономной работы. Поддерживается ускоренная зарядка мощностью 10 Вт.

Смартфон Redmi 10A с 3/64GB по акции «Для всех» можно приобрести за 449 рублей. Для абонентов МТС при покупке в рассрочку на год в рамках акции «Удачная покупка» ежемесячный платеж составит 43 рубля, а на два года – 22 рубля.